New Japan Pro Wrestling comienza su serie de eventos y la gira correspondiente de «The New Beginning 2024», siendo su primer magno evento en Nagoya.

► «The New Beginning in Nagoya»

El campeonato KOPW 2024 tuvo un comienzo impredecible en New Year Dash luego de que Taiji Ishimori se impusiera en un cuadrangular y capturara el cinturón por primera vez. Ishimori doblegó a Great O-Khan para ganar, lo que puso furioso al de United Empire y sus reclamos siguieron tras bambalinas. Ahora, la primera defensa está establecida, pero las reglas aún están por determinar.

En el turno estelar, Tama Tonga y EVIL se enfrentarán por el Campeonato de Peso Abierto NEVER. Tama Tonga esperaba terminar su relación laboral con NJPW como campeón. Pero EVIL lo golpeó tras su lucha en New Year DASH!! y lanzó su desafío por el título, por lo que Tonga tuvo que aceptar.

El cartel completo queda así:

NJPW «THE NEW BEGINNING IN NAGOYA», 20.01.2024

Aichi Prefectural Gymnasium (Dolphins Arena)

0. Shoma Kato vs. Katsuya Murashima

1. Shota Umino y Tomoaki Honma vs. Ren Narita y Yujiro Takahashi

2. Jeff Cobb, HENARE, TJP, Francesco Akira y Callum Newman vs. David Finlay, Alex Coughlin, Gabe Kidd, Clark Connors y Drilla Moloney

3. El Desperado y Master Wato vs. SHO y Yoshinobu Kanemaru

4. Hikuleo y El Phantasmo vs. KENTA y Chase Owens

5. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Togi Makabe vs. Zack Sabre Jr., Mikey Nicholls, Shane Haste y Kosei Fujita

6. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. SANADA, Taichi, Yuya Uemura, DOUKI y TAKA Michinoku

7. KOPW 2024: Taiji Ishimori (c) vs. Great-O-Khan

8. NEVER Openweight Title: Tama Tonga (c) vs. «King of Darkness» EVIL