Dolph Ziggler, ahora Nick Nemeth, fue despedido de WWE en septiembre de 2023 y en enero de 2024 se ha unido a NJPW. Pero no solo ha dado este paso sino que salir de la que durante tantos años fue su casa le abre las puertas de muchas otras, del mundo entero, incluso de sí mismo. Leamos a continuación su reciente reflexión en Busted Open Radio.

Massive matches official for Sapporo! 2/23

Nemeth vs Finlay, Riddle vs Tanahashi

IWGP Global and NJPW World TV Championships on the line! 2/24

SANADA vs Naito, J5G vs LIJ singles showdowns!https://t.co/rmqttlf1hl#njpw #njnbg pic.twitter.com/Qw0MhlTREV — NJPW Global (@njpwglobal) January 9, 2024

► Nick Nemeth: de WWE a NJPW

«He estado reflexionando sobre esto durante mucho tiempo, explorando diferentes lugares en los últimos años, especialmente centrándome en ‘¿qué quiero hacer para el próximo paso?’ Esto ha sido una planificación de varios años, trabajando en un plan. He escuchado diversas opiniones de Ambrose [Jon Moxley] y otros compañeros que decían, ‘Necesitas sentir la vibra de este vestuario. Necesitas estar aquí’. Me preguntaba, ‘Hombre, me pregunto si… ¿puedo adaptarme a esto?’ Siento que puedo adaptarme a cualquier cosa. ¿Realmente puedo? Investigué un poco, me moví por diferentes lugares y pensé, ‘Esto sería algo realmente especial’.

«A lo largo de mi carrera, me he vuelto famoso por decir constantemente, ‘No veo lucha libre. La odio’. Por lo general, era una broma. Simplemente odiaba lo que estaba haciendo y realmente no podía criticarlo en casa. Así que decía, ‘Odio la lucha libre’. Pero llega un momento en el que piensas, uno, puedo ser parte de algo especial. Dos, verlo en un entorno completamente diferente. No solo ir a un estado diferente y luchar, no ir a una compañía diferente en Estados Unidos, sino expandirme y pensar, ‘Siento que puedo hacer todo aquí. Ahora, voy a empezar de nuevo en otros lugares’. ¿Puedo comenzar desde abajo o desde el medio y recrearlo? Es casi como un episodio de Twilight Zone donde el tipo quiere volver en el tiempo y preguntarse, ‘¿Puedo reconstruir mi fortuna? ¿Puedo reinventar mi carrera en un nivel diferente y en una escala 2.0?’

Nic Nemeth (Dolph Ziggler) attacks David Finlay backstage at #WK18: “If I ever get a chance, and I don’t know that I will… I will lay everything on the line just to show the world that this championship should be pinnacle of success.”

pic.twitter.com/KqJXESgXeQ — 𝐃𝐫𝐚𝐕𝐞𝐧 (@WrestlingCovers) January 4, 2024

«Después de decir, ‘No veo lucha libre, estoy retirado’. Después de ir más allá y llegar secretamente a Japón y poner todo en marcha, simplemente llegar allí e ingresar al vestuario, y conocer a dos o tres caras, lo cual ayudó mucho. Iba a algún lugar, llevé a mi hermano conmigo y no conocía a la gente. No sabía si era bienvenido. ¿Soy una mala persona para estos tipos? ¿Estoy bien? ¿Puedo ganarme un lugar en este vestuario, cuál es la situación? Fue extraño, pero divertido, porque ves algunas caras y sientes, ‘Estoy un poco en casa, aún no soy aceptado, ¿cómo puedo ser aceptado, qué puedo hacer para demostrar que quiero estar aquí, no solo para mí, sino para ayudar, para mejorar el espectáculo, la empresa, para atraer más atención?’

«Realmente comienzas a pensar que puedes hacerlo. Pude observar de cerca todo el evento y al verlo en persona pensé, ‘Esto es diferente, esto es especial. Puedo hacer algo con este tipo. Puedo ver este aspecto de mí yendo aquí y haciendo que esto suceda’. Dado que fui una sorpresa, no tuve la oportunidad de caminar por la arena. Estuve oculto en la retaguardia. Cuando mi hermano y yo salimos, pensé, ‘Oh Dios mío, esto no es solo otro nivel, esto es grande, esto es enorme’, y sentí escalofríos por la espalda y pensé, ‘esto puede ser algo tan especial. Haré todo lo posible para que suceda’.»

Nic Nemeth (Dolph Ziggler) comments backstage after attacking David Finlay. I’m actually very interested in seeing how this run goes if he sticks around.#WK18 #WrestleKingdom

pic.twitter.com/ByuCvUJu5P — 𝐃𝐫𝐚𝐕𝐞𝐧 (@WrestlingCovers) January 5, 2024