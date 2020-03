El año pasado no fue el mejor para Jeff Hardy. El legendario luchador de WWE sufrió una lesión en su pierna que lo alejó del ring desde abril, y luego tuvo 2 polémicos episodios.

Uno en julio y el otro en octubre, ambos involucrando el abuso del alcohol, por lo que Jeff Hardy se sincera ante estos hechos y habla de su futuro en el ring.

Hardy estuvo la noche de ayer como invitado especial en WWE Backstage, de FOX, y allí, se dejó ver en televisión por primera vez desde aquel abril. Estas fueron algunas de sus palabras:

«He sido dado de alta oficialmente para regresar al ring, así que eso explica por qué he estado tras bambalinas de SmackDown durante el último par de semanas. Solamente ando esperando el espacio ideal dentro del terreno creativo para entrar a la fiesta. Seré una versión diferente de mí en 2020. La lesión de la rodilla fue una bendición disfrazada, porque pude pasar más tiempo con mi padre, quien viene lidiando con problemas de salud.

