WWE ya ha confirmado a The Bella Twins, Batista y nWo (Hulk Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, Sean Waltman) para la ceremonia de inducción del Salón de la Fama del 2020. También existen otros nombres que se rumoran, pero aún no están confirmados, que incluyen a «The British Bulldog» Davey Boy Smith, Jushin Thunder Liger y JBL.

► JBL en el Salón de la Fama WWE

En el episodio de WWE Backstage de esta noche, se reveló que la inducción de JBL en el Salón de la Fama WWE de este año en Tampa durante el fin de semana de WrestleMania 36.

JBL apareció en el estudio después de que se anunció la noticia, junto con un video con una reseña de su carrera. Debutó en el 1992 y se retiró en el 2009 y fue un Grand Slam Champion.

«‘Estoy sentado junto a un Rey, una Reina y un Dios’, así recibe Mark Henry al nuevo miembro del Salón de la Fama de la clase 2020, JBL.»

Si bien se había especulado que The APA eran los que podían ser exhaltados al Salón de la Fama, al final en esta ocasión fue solo JBL. Sin embargo, cabe destacar que Ron Simmons, el compañero de JBL en APA, fue incluido en el Salón de la Fama de la WWE en el 2012, por lo que ambos ya los ex compañeros ya estarán en la vitrina de los inmortales.

En WWE Backstage, JBL atribuyó gran parte de su éxito a Eddie Guerrero y a Ron Simmons.

"What defines JBL is Eddie Guerrero, what defines me is Ron Simmons." – @JCLayfield #WWEBackstage pic.twitter.com/qa4Om1psuG — WWE on FOX (@WWEonFOX) March 4, 2020

«Lo que define a JBL es Eddie Guerrero, lo que me define a mí, es Ron Simmons.»

John Cena, su antiguo rival, también envió un mensaje de video felicitando a JBL por su inducción, mismo que fue publicado por la Cuenta oficial de WWE en FOX:

«El legendario John Cena tiene un mensaje hacia uno de sus más grandes rivales, JBL, en su reciente inducción al Salón de la Fama WWE.»

Cena, en su mensaje, agradeció a JBL por esa gran rivalidad en WrestleMania por el título, y dice que espera que puedan reunirse durante el fin de semana de WrestleMania para revivir algunos de los momentos que hicieron juntos. Luego agregó que JBL se ha lo ha ganado todo y le agradece nuevamente por ayudarlo en su carrera.

La ceremonia de inducción del Salón de la Fama de la WWE 2020 tendrá lugar el 2 de abril desde el Amalie Arena en Tampa, Florida, durante la semana de WrestleMania 36.