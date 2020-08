Jeff Cobb: "Tengo mis ojos puestos en Jon Moxley"

Desde que salió de WWE, Jon Moxley ha dejado su huella en el mundo de la lucha libre. Por si los fanáticos no lo recuerdan, Moxley no solo es el actual Campeón Mundial AEW, sino que también es el Campeón de los Estados Unidos IWGP, desde enero de este año.

Actualmente se está desarrollando New Japan Cup en la promoción japonesa, donde varios luchadores se enfrentan entre sí en un torneo, cuyo ganador podrá enfrentarse a Jon Moxley por el Campeonato de Estados Unidos IWGP. Jeff Cobb es uno de los luchadores que se encuentra participando en el referido torneo, y espera ser él quien enfrente y derrote a Jon Moxley.

► Jeff Cobb quiere destronar a Jon Moxley

Jeff Cobb, durante su aparición en el podcast de The Wrestling Inc Daily, habló recientemente sobre querer enfrentarse a Jon Moxley en un Deathmatch y admitió que ese tipo de encuentros no está entre sus fortalezas.

"Bueno, definitivamente no quiero que siga ese camino, pero si es necesario, supongo que voy a atravesar un cristal. Voy a seguir adelante y decir que no, pero supongo que lo más cercano serían los pocos veces luché con Moxley. Ese no es mi mejor estilo, ya que lo mío es agarrar a alguien y lanzarlo. Así es como me gusta hacerlo".

Jeff Cobb también admitió que si ganaba el torneo, no sabía dónde disputaría su combate contra Moxley, debido a que aún existe restricciones para viajar a Japón. Además, dado que Jon Moxley está actualmente bajo contrato con AEW, es posible que no se le permita luchar en los Estados Unidos en alguna otra empresa, mientras que no tendría impedimento para luchar en Japón. Cobb dijo que estaba feliz de no tener que decidir el lugar y que solo tenía que luchar, pero también dijo que estaba listo para enfrentar a Jon Moxley cuando fuera necesario.

"La conclusión es que definitivamente tengo mi mirada puesta en Moxley y ese campeonato, y dónde luchemos no es mi elección, pero realmente no importa porque mi intención es ganar ese campeonato".

Jeff Cobb y Jon Moxley ya se han enfrentado en dos ocasiones. La primera de ellas fue el año pasado cuando Moxley derrotó a Cobb en el G1 Climax; y este año, Moxley derrotó a Cobb en el debut de este último en el episodio de AEW Dynamite del 19 de febrero de este año.

