Samoa Joe se burla de Keith Lee por el incidente en la firma de contrato

Desde hace varios meses atrás estamos viendo a Samoa Joe en una faceta que le he venido bastante bien; teniendo en cuenta la cantidad enorme de problemas físicos que ha venido teniendo; la de comentarista.

Y aunque está en la mesa de comentarios para la marca roja, es evidente que es un espectador de la marca amarilla y negra, donde por cierto, tuvo una excelente pasantía logrando su primer campeonato en la empresa de Vince McMahon, además fue dos veces Campeón de la marca.

En el pasado episodio de NXT # 416, tuvimos la firma de contrato entre el actual Campeón, Keith Lee y Karrion Kross tienen una lucha pactada para éste próximo 22 de agosto para el evento NXT TakeOver: XXX.

Sin embargo, para la firma del contrato tuvo lugar un incidente que no pasó desapercibido. Después de que Kross firmó el contrato y Lee se disponía a verificar la firma del retador, del contrato emanó FUEGO.

Por lo cual, el luchador tuvo que ser atendido por el personal médico. Poco más tarde, en la lucha que tendría Mia Yim ante Indi Hartwell, la ex Campeona en TNA, nos da una actualización del estado de salud del Campeón, indicando que está bien.

Y ya que Scarlett acompaña a Kross, no sería de extrañar que Yim forme parte de la rivalidad y acompañe a Lee.

Si bien es cierto que han habido rumores sobre un posible regreso de Samoa Joe a los cuadriláteros de WWE, lo cierto es que aún no hay nada confirmado, en la empresa están muy satisfechos con el trabajo de Samoa en la mesa de comentarios.

En el pasado, "La Máquina de Sumisión de Samoana" ha sido protagonista de firmas de contrato y también ha tenido que ser anfitrión, sin ir más lejos, en el pasado programa de Raw fue el anfitrión para la firma del contrato entre Seth Rollins y Dominik Mysterio, para la lucha que tendrán el próximo 23 de agosto en SummerSlam 2020.

Aunque ha tenido algunos incidentes, ninguno tan "grave" como el ocurrido a Keith Lee, la mayoría finalizó como finalizan casi todas las firmas de contrato, en altercados y nada más. Es por eso que Samoa Joe ha expresado su opinión sobre el incidente ocurrido y ha aprovechado para burlarse de Lee a través de su cuenta oficial en twitter:

You know who has successfully retained their eyelashes at Contract signings I have presided over? Everyone. https://t.co/WlVFUaGqm8

— Samoa Joe (@SamoaJoe) August 13, 2020