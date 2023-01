Jeff Cobb no descarta lucha en Royal Rumble 2023

Jeff Cobb no trabaja actualmente en la WWE pero, ¿podría luchar en Royal Rumble 2023? No lo descarta, como expone en su reciente entrevista con WrestlingNewsCo. El integrante de la acción United Empire lucha principalmente en New Japan Pro-Wrestling. A finales de 2022 estuvo en ROH Final Battle venciendo a Máscara Dorada. Pero dedica la mayor parte de su tiempo a la compañía japonesa. Aún así, no cierra la puerta a estar este sábado en el Evento Premium. Aunque aclara que probablemente no sería legal.

► ¿Jeff Cobb en el Royal Rumble 2023?

“Nunca digas nunca. Pero todo depende de si las estrellas se alinean y todo eso. Nuevamente, si me quisieran por alguna extraña razón, entonces tendrían que ir por las vías correctas. No creo que puedan contactarme directamente porque no creo que sea legal. No sé cómo funcionan esas cosas. Pero sí, si por alguna extraña razón, dijeran: ‘Oye, queremos poner a Jeff en Royal Rumble’, no soy bueno en Royal Rumbles. Tampoco quiero correr hacia el ring, así que,,, [risas]. Pero sí, si las estrellas se alinearan, estaría totalmente dispuesto a hacerlo.

Realmente, no esperamos que Jeff Cobb luche en Royal Rumble 2023, pero sería interesante que un día se uniera a la WWE. No cabe duda de que es un gran luchador. Así que veremos si próximamente tenemos novedades en ese sentido. De momento, las sorpresas del show de este sábado serán para otros.

¿Os gustaría ver a Jeff Cobb en Royal Rumble 2023?

