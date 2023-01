3×3: Lo mejor y lo peor de AEW Dynamite 25 de enero 2023

AEW DYNAMITE 25 DE ENERO 2023 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de AEW Dynamite, el primer programa del nuevo año. El estelar fue la lucha en homenaje al recién fallecido Jay Briscoe, protagonizada por Mark Briscoe y Jay Lethal, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW DYNAMITE 25 DE ENERO 2023

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Dynamite, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Ethan Page y Matt Hardy vs. Hook y Jungle Boy

Hook y Jungle Boy son excepcionales por derecho propio, pero ciertamente la mezcla de estilos no funcionó en este combate. No fue malo, porque igual los luchadores se esforzaron, pero tampoco fue algo memorable.

► 1 – Ruby Soho vs. Toni Storm

Un combate que pudo ser mejor, pero que careció del interés del público; esto, sin mencionar el final, en donde no sabemos todavía si Toni Storm es ruda o técnica.

LO MEJOR

► 3– Chris Jericho y Sammy Guevara vs. Ricky Starks y Action Andretti

Un encuentro sólido que tuvo nuevamente como protagonista a Action Andretti, quien volvió a impresionar. También sirvió para avanzar en la rivalidad entre Chris Jericho y Ricky Starks.

► 2– Darby Allin vs. Buddy Matthews

Dio la impresión de que realmente querían darle a Buddy algo de tiempo para recordarnos a todos que no era el eslabón débil de House of Black, lo cual es bueno. El combate fue bueno, aunque el final no tanto, pero Darby Allin suma otra importante defensa titular y vuelve a poner en alto el Campeonato TNT.

1– Homenaje a Jay Briscoe

A pesar de la prohibición que tenían los Briscoes para aparecer en un programa televisado de AEW, hay que aplaudir el hecho de que se les permitió rendir un merecido tributo al recientemente fallecido Jay Briscoe, con un combate entre su hermano Mark, en contra de uno de sus afamados rivales de ROH, Jay Lethal. La lucha fue muy física y realmente pudo ser mejor, pero eso era lo de menos en una situación como esta, donde el principal protagonista los estaba viendo desde el más allá.