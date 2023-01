Charlotte Flair iba a ganar el Royal Rumble 2021

Bianca Belair ganó el Royal Rumble 2021, pero originalmente iba a hacerlo Charlotte Flair. El antiguo guionista de la WWE Chris Dunn lo recuerda y lo da a conocer en el podcast Public Enemies. Señala primero que no parecía que la ahora Campeona Raw fuera a ganar la lucha de 30 mujeres, e incluso estaba buscando una curiosa idea para ella.

► Charlotte Flair, Bianca Belair y Royal Rumble 2021

“Perdió ante Bayley, lo que molestó a mucha gente, pero creo que la ayudó a largo plazo porque creo que es muy difícil tener una babyface imbatible. Creo que mejoró el segundo combte. Entonces dije: ‘Escucha, sal, me importa una mi*rda lo que digas’, tuvimos esta promo. Creo que le dije: ‘Si dices algo que no les gusta, me enfadaré, pero tienes que llorar, tienes que emocionarte, tienes que sentir realmente el momento’. Esto es, literalmente, el momento más importante de su carrera. Esta promo va a decir mucho. Necesitas sentirlo de verdad. Ella lloró y fue emotivo, y fue increíble, y Vince realmente la conquistó. Pero no parecía que fuera a ganar el Royal Rumble. Pensé en buscar formar un equipo con ella y Billie Kay, donde pensé que podríamos hacer una conexión moderna de Rock ‘n’ Sock con ellas. Hubiera sido increíble”.

Apunta también que otro guionista, Ryan Ward, habló con Vince McMahon y este cambio de opinión sobre que “The Queen” y Edge ganaran las bastallas reales.

“Estaba en una habitación de hotel de Tampa, y estábamos viendo una especie de partido de fútbol, y un asistente acababa de salir de Royal Rumble la noche anterior a la reunión, y cambiaron el final. Charlotte iba a ganar y Bianca a ser eliminada a mitad del combate y lo cambiaron a que Bianca ganara. Creo que mucha gente lo expresó, pero este tipo, Ryan Ward, estuvo ahí durante 14 años. Fue el escritor de Cena, y por mi dinero, creo que [él] tuvo la mano más grande en la revolución de las mujeres. Fue escritor principal en los días dorados de NXT cuando Kevin y Sami, y las Four Horsewomen, todas esas cosas. Según tengo entendido, él dijo algo así a Vince: ‘Vince, si miras el Royal Rumble mañana, tenemos a Edge ganando y Charlotte ganando. No vamos a crear nuevas estrellas‘. Creo que eso realmente resuena, y Bianca estaba en una buena racha, donde tenía sentido”.

