Parece que los problemas entre Ric Flair y Becky Lynch han terminado después de la polémica con “The Man”. Ello después de que el dos veces miembro del Salón de la Fama de la WWE se disculpara con la luchadora durante su reciente visita a la compañía para el Raw 30. Él mismo lo cuenta en To Be The Man.

► Ric Flair, Becky Lynch y “The Man”

“Me disculpé con Becky Lynch. Me acerqué a ella y le dije: ‘¿Puedo hablar contigo un minuto?’. Solo dije que siento que esto haya llegado a donde está. Me acerqué y estreché la mano de Seth Rollins. y dije: ‘Voy a disculparme con tu esposa’. Lo acabo de decidir, todo vino con el documental. A veces te envuelves tanto en cosas que simplemente te olvidas y te envuelves tanto en cosas que simplemente lo olvidas, y lo dices tantas veces durante tantos años. Pero la marca registrada ‘The Man’, todo lo decidió alguien que no es ni ella ni yo, la compañía se llevó la mejor parte. Luego la vi con su hijo y pensé: ‘Dios, esta será Ashley algún día, y Megan ahora con Morgan’. No vale la pena.

“Ya no soy ‘The Man’. ‘The Man’ es quien la gente cree que es. Básicamente, le hemos dado la vuelta a las redes sociales para decidir quién es ‘The Man’. ¿Tiene sentido? Podría ser Tom Brady, que sigue jugando. Podría ser Aaron Rodgers en el fútbol. Podría ser LeBron, que sigo pensando que es el hombre del baloncesto. Estaré en la mente de algunas personas como ‘The Man’ para siempre, pero debes recordar que soy sentado allí con Taker y Shawn, y soy 20 años mayor que esos muchachos. Estoy allí en Raw, soy lo suficientemente afortunado de celebrar ese momento y ese tiempo con estos muchachos. Luego presenté a mi hija y es la mejor campeona en la historia de la WWE y, en mi opinión, la mejor trabajadora de la empresa. Pero así es como me siento personalmente.

“Puedo caminar junto a Becky y sentirme incómodo y puedo estrechar la mano de Seth Rollins, y eso hace que sea un mundo mejor para mí. Me siento mejor conmigo mismo. Becky fue muy receptiva y me dijo palabras bonitas, al igual que Seth. Mi hija trabaja allí, quiero que todo esté perfecto. Nada es perfecto, pero quieres que sea lo mejor posible. ¿Cuántas personas llegan a presentar a su hija? Eso, no lo vas a ver en mucho tiempo, algo así. Así que me siento agradecido de haber tenido esa oportunidad.

“Ya no soy ‘The Man’. No sé quién es ‘The Man’, pero la gente decide eso, y eso es en todos los deportes, en todos los campos y en todas las fases de la vida. Pero me estoy dando cuenta, durante el programa, me di cuenta, realmente me quedé atascado en eso porque lo dije durante tantos años. Hubo un tiempo, en los años 80, yo era el tipo. No tuve ningún problema en decir eso en absoluto. Tal vez incluso a principios de los 90. Pero es como creer en tu propia exageración después de un tiempo porque lo dices durante tanto tiempo“.

