Jake Hager recuerda la lista negra que había en WWE

Hace tiempo que no se menciona nada al respecto pero se ha hablado mucho de crear una asociación de luchadores que proteja a los mismos y sus derechos, por ejemplo, dentro de la WWE, donde son contratistas independientes. Pero no es algo de lo que pueda (o pudiera) hablarse libremente dentro de esta compañía. Jake Hager, actualmente en AEW, lo estuvo recordando en su reciente aparición en Story Time with Dutch Mantell.

► WWE y nada más

“Mientras estaba allí (en WWE), esa era como la palabra de cuatro letras. No hables de tus contratos, y no hables de nada que tenga que ver con un sindicato, de lo contrario, serás incluido en la lista negra. Yo mismo lo vi. Alguien… no recuerdo exactamente, pero se quejaban de algo y hablaban de cómo deberíamos unirnos todos y obtener algo de poder y dije: ‘no es esa compañía’. Lo más importante con esos contratos de la WWE es que pueden cancelarlos en cualquier momento, y han demostrado que lo harán, entonces, ¿qué significa realmente todo esto si no puedes confiar en él? Firmas tu vida“.

Mantell apunta que en los 90 a los luchadores les garantizaban $1500 y que a veces si se alcanzaba esa cantidad se les prohibía realizar shows fuera.

“Prueba el punto de que en ese entonces, e incluso cuando estaba allí, no teníamos ninguna opción. Solo había un juego en la ciudad. Ahora tenemos AEW, así que espero que la competencia haga que todo sea mejor para los artistas. Creo que verás eso con los contratos porque tienes más opciones e incluso en el extranjero, están pagando un poco mejor”.

