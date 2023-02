Brock Lesnar es tendencia por hablar de su esposa y Lashey

Brock Lesnar reapareció en RAW de esta semana para retar a Bobby Lashley a una lucha en Elimination Chamber; sin embargo, la promo en que lo hizo resultó un poco extraña.

La Bestia Vaquera apareció en el ring para lanzar el reto, aunque posiblemente no pensó muy bien lo que estaba diciendo, pues una de las frases terminó siendo tendencia, por el doble sentido de ella.

En cuanto estaba terminando la frase, se detuvo un poco y se dio cuenta de que acababa de cometer un error, pues en la misma arena se escucharon risas y gritos.

Brock Lesnar said he got in bed with his wife and 5 hours later said he got out of bed thinking about Bobby Lashley????

That's CAP!

How could you possibly think about ANYTHING after being in bed with Sable for 5 hours!?? #WWERAW pic.twitter.com/qZn2lHQ80x

— Just Alyx (@JustAlyxCentral) February 7, 2023