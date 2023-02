«Ahora mismo, sinceramente fue una cosa puntual. Obviamente, Booker ha sido muy bueno para nosotros aquí. Fue algo que él pidió y obviamente quisimos ayudarlo. Por ahora, no se ha hablado de ello, que yo sepa. Ahora mismo, fue sólo ayudar a Booker con el show y ver lo que podíamos hacer para ayudar. Ahora mismo, según tengo entendido, sólo es algo puntual». Esto señalaba Shawn Michaels recientemente para aclarar que no existe realmente un acuerdo entre NXT y Reality of Wrestling después de que se anunciara que Ivy Nile estará en un show de la escuela de Booker T y de que algunos medios informaran de que justamente estaba siendo el comienzo de una colaboración.

► NXT y Reality of Wrestling, ¿trabajando juntas?

Quien habla de ello ahora es el mismo ex King Booker en un reciente episodio de su Hall of Fame:

“Para mí, trabajar con la próxima generación y el talento futuro en WWE, como Ivy Nile, es mi pasión. Ahí es cuando hago mi mejor trabajo, trabajando con jóvenes y tratando de guiarlos en este viaje que amo tanto. Todavía estoy viviendo mi mejor vida en este momento, totalmente contento donde estoy. Para mí, ver unirse algo como esto, es increíble. Agradezco a Shawn Michaels y WWE por darme esta oportunidad de dejar que uno de mis jóvenes talento en Reality of Wrestling brille (Promise Braxton). Espero verla en la WWE algún día. Reality of Wrestling, no somos como muchas compañías independientes. Nuestro objetivo es llevar a estos muchachos al siguiente nivel, y eso es hasta un punto en el que están ganando algo de dinero en su bolsillo, están comprando un boleto de avión y viajando alrededor del mundo y viéndolo todo.

“Inmediatamente, publicamos que Ivy Nile vendría a Reality of Wrestling e íbamos a darle al mundo de la lucha libre independiente un combate que no pueden ver en ningún otro lado. Inmediatamente después de publicar eso, aparecieron citas en Internet, ‘Reality of Wrestling se está asociando con WWE.’ Si esa información la obtienes de alguien en la WWE, está bien, pero si ves un anuncio de alguien que está en un espectáculo y formulas tu propio pensamiento y creas tu propia historia, es cuando el embellecimiento se convierte en algo totalmente diferente. Ahí es cuando el embellecimiento se convierte en una mentira descarada. Nadie me llamó y me informó de eso. Quiero dejar constancia, le pedí un favor a un talento de NXT, alguien que es uno de mis favoritos, Ivy Nile, para poder venir a Reality of Wrestling y entrar al ringcon alguien que creo que puede tener un potencial de otro nivel. Me concedieron ese deseo y lo aprecio“.