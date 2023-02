Jake Hager habla de su presencia en AEW y Tony Khan

Jake Hager no es uno de los luchadores que más presencia tiene en la programación de All Elite Wrestling. Pero no lo ve como algo negativo sino todo lo contrario, como expresa a su antiguo mánager en la WWE Dutch Mantell en Story Time. Incluso podría culpar a Tony Khan de no darle más oportunidades, pero no tiene más que buenas palabras para su jefe.

► La presencia de Jake Hager

“Tenemos un gran elenco. Muchas de las historias rotan cada dos semanas. En este momento, no tengo que trabajar tanto y me pagan lo mismo. Es un gran beneficio para mí y entonces no tengo que exagerar y trabajar en exceso y la gente todavía me quiere. Necesitan todas las razones para que les siga gustando a esta edad porque simplemente no soy entretenido [risas]”.

► Trabajando con Tony Khan

“AEW es una gran organización que trata al talento como adultos. Nos tratan como humanos. Tenemos derechos, no es solo una escuela secundaria, quién es genial y quién está en problemas. Todo eso comienza con Tony. Esa dirección es tan fuerte en toda la empresa donde él quiere que la gente buena trabaje con él más que nada. Me siento muy bienvenido allí, siento que me quieren allí. Nunca siento como, ‘¿me valoras?’ Todos somos Mariah Carey, todos somos artistas y necesitamos que nos reafirmen que somos buenos y que nos quieren. Es lindo tener eso. Trabajar para él, se siente como un gran cambio de otros lugares“.

