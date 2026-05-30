Jacob Fatu estaría lesionado y es duda para Clash in Italy

Jacob Fatu tiene programado desafiar a Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Completo en Clash in Italy el 31 de mayo, en un combate tribal. Sin embargo, dado que los luchadores se embarcaron en la gira europea para competir unos días antes, ha surgido una situación que podía poner en riesgo el evento estelar de este domingo.

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Precisamente, la participación de Jacob Fatu en Clash in Italy es ahora una incógnita, luego de que PWInsider informara que el luchador se lesionó durante el evento en vivo de la WWE en Liverpool tras su combate contra Solo Sikoa. Ya se le había visto cojeando entre bastidores tras la lucha callejera de Liverpool, y posteriormente se afirmó que la lesión era más que una simple simulación.

«Anoche, tras su combate contra Solo Sikoa en el evento en vivo de la WWE en Liverpool, se vio a Jacob Fatu cojeando. Aún no sabemos si estaba fingiendo o no.»

En una actualización de Cory Hays de False Finish, la WWE confía en que Fatu estará bien para el domingo. Sin embargo, también están considerando planes alternativos en caso de que no reciba el alta médica para el evento.

“Parten de la base de que Jacob estará bien para el domingo. En caso de que Fatu no esté bien, la WWE está evaluando posibles alternativas”.

A pesar del optimismo por parte de la WWE, incluso una lesión menor podría obligar a la WWE a actuar con rapidez. Por ahora, no hay cambios oficiales en el combate y seguirá conforme a lo previsto. No obstante, la compañía ya está evaluando planes alternativos y de última hora para preservar su evento central de Clash in Italy, por si acaso.