Kip Sabian y Penélope Ford tuvieron una boda en AEW, pero antes contrajeron matrimonio en la vida real. Conocemos todos los detalles dos años después gracias a las recientes declaraciones del luchador en Sappenin. En la actualidad, la pareja está trabajando como aliados de The Butcher y The Blade. No les está yendo demasiado bien ya que en su último combate perdieron ante The Acclaimed y Billy Gunn en Rampage. Sabian también explicaba no hace mucho su personaje Underrated. Over It. Además, buscaron entrar en rivalidad con Sammy Guevara y Tay Melo.

> Las bodas de Kip Sabian y Penélope Ford

“Nos comprometimos y luego nos propusieron la idea de hacer una boda de lucha libre. Y dijimos: ‘Sí, suena genial’. Como luchadores, cuando te ofrecen tiempo en televisión, obviamente quieres aprovecharlo. Pensábamos que tendríamos mucho tiempo para casarnos, pero de repente nos dijeron que la boda de lucha libre se adelantaba. No sé exactamente por qué, supongo que hubo cambios en los planes futuros, así que tuvimos que acelerar todo. Nos dieron tal vez tres o cuatro semanas para organizar la boda de lucha libre. Soy bastante supersticioso y me preocupo por las señales de mala suerte. No quería casarnos simbólicamente antes de nuestro matrimonio real porque sentía que podía traer mala suerte. Así que nos apresuramos para hacerlo. De todas formas, nunca quisimos tener una gran boda, preferíamos invertir nuestro dinero en nuestra casa en lugar de gastarlo todo en la boda.

“Optamos por una ceremonia civil, pero casi la cancelamos también. Fue solo dos días antes o incluso el día previo a nuestra boda en televisión. Casi lo cancelamos debido a una tormenta de nieve que causó muchos problemas en la zona. La noche anterior a nuestro matrimonio, recibimos una llamada diciendo: ‘Lo siento, pero no podemos celebrar la ceremonia, las carreteras no están despejadas’. Nos pusimos muy nerviosos. Sin embargo, al día siguiente recibimos otra llamada diciendo: ‘Si logran llegar aquí en una hora, podemos hacerlo’. Así que nos apresuramos a prepararnos, informamos a nuestra familia y nos lanzamos a través de la nieve para llegar al juzgado y casarnos. Dos días después, tuvimos nuestra boda de lucha libre y casi tuvimos un accidente cuando Penélope casi se rompe la cara con la tarta porque estaba extremadamente dura“.