Saraya reflexiona sobre la Evolución Femenil en WWE

Saraya fue una de las líderes de la Revolución de las Divas y posterior Evolución Femenil de WWE durante sus tiempos como Paige. Ahora que trabaja en AEW y sus antiguas compañeras siguen de alguna manera yendo hacia delante, quizá no con tanto impulso, ¿cómo recuerda aquella etapa la Outcast? De ello estuvo hablando recientemente con Adrián Hernández.

► La Evolución Femenil de WWE

“Al principio en WWE, fue muy duro. Estabas constantemente preocupada por mantener tu trabajo. Como mujer en la compañía, sentías que no podías expresarte mucho. Muchas veces era muy difícil conseguir lo que querías y hacer lo que deseabas. Era realmente frustrante. En cierto momento, dijimos: ‘Al diablo con esto’. Yo, las gemelas García [The Bella Twins] y Emma nos plantamos y decidimos tomar el control. Nos asignaron cierto tiempo, pero luego lo redujeron, así que solo nos quedaron cuatro minutos contando las entradas, las salidas y el combate. No se puede contar una historia en tan poco tiempo. No tiene sentido.

“Es un programa de tres horas, ¿no pueden darnos más de cuatro minutos? Es ridículo. ¿Por qué siempre son las mujeres las que tienen que ceder? Nosotras también atraemos a los aficionados, la gente viene a vernos. Entonces decidimos salir y trabajar durante dos minutos. Pensamos: ‘Nos da igual, no estamos aquí para que nos malgasten el tiempo, así que vamos a malgastarles el suyo’. Entramos, lanzamos algunos golpes y un roll-up, y salimos de ahí. Cuando volvimos tras bastidores, nos dijeron: ‘¿Pero qué demonios? Les quedaba mucho tiempo’. Y nosotras respondimos: ‘Nos da igual’.

“He visto a chicas llorando porque les quitaron su momento en WrestleMania, y ese evento es aún más largo. Es todo un día de celebración. Ahora se extiende a dos días, pero antes era realmente largo. Las chicas siempre son las que se ven afectadas cuando un chico se pasa de tiempo o alguien quiere más tiempo, y ellas son las que terminan siendo eliminadas, y están destrozadas. Han invertido dinero, tiempo y esfuerzo en preparar su combate y de repente son completamente excluidas. Es una verdadera injusticia. Pero lo increíble es ver cómo las chicas de hoy en día están usando su voz y tomando una postura, diciendo: ‘Al diablo con ustedes, puedo hacer lo que quiero y no los necesito'”.

¿Qué opinas de la lucha libre femenil actual?