Kip Sabian explica su personaje Underrated. Over It

Durante 2021, a pesar de estar lesionado del hombro, Kip Sabian se mantuvo en la programación de AEW con su personaje Underrated. Over It. Hablando recientemente en AEW Unrestricted, el luchador explicó el origen detrás de esta idea.

> Kip Sabian explica Underrated. Over It

“Es realmente difícil porque la idea original que tenía ha cambiado muchas veces dependiendo de las reacciones de los fanáticos. El punto de partida inicial fue, obviamente, me lesioné. La cirugía de labrum completo, que tomó más tiempo de lo normal. Fue porque cuando entraron allí, encontraron que estaba roto por todos lados. Yo estaba pensando en alrededor de 12 meses, tal vez de 12 a 15 meses de rehabilitación. Para mí, como alguien que ha luchado desde que tenía 16 años, fueron 11 -12 años luchando sin parar. El tiempo más largo que estuve fuera fueron tres semanas. Estás luchando cinco, seis veces a la semana, además de los eventos independientes. Fue mucha lucha libre. Tener este descanso y que me dijeran que no iba a luchar durante 12 meses fue una destrucción del alma.

“Estoy sentado en casa, justo después de la cirugía, tal vez la primera semana después. Estaba viendo el programa y dije: ‘No quiero quedarme en casa durante 12 meses sin hacer nada’. AEW es genial con el talento. Podría haberme quedado en casa durante 12 meses sin problemas. Todavía me pagan, me tratan bien, me ayudaron con mi rehabilitación, pero yo, no pude hacerlo. Honestamente, viendo el programa cada semana, ahora miro hacia atrás y fue algo bueno. En ese entonces, creo que fue algo malo porque tuve tanto tiempo que me fui metiendo en un agujero de oscuridad. No pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que estaba deprimido y necesitaba hacer algo. Tengo una mente muy artística, lo que creo que se debe al hecho de que, como alguien que tiene un TDAH bastante funcional, siempre estoy tener que tratar de encontrar cosas con las que ser creativo. Soy un gran admirador de la capacidad de actuación de Shia LaBeouf.

“Hice una inmersión más profunda en Shia y lo que estaba haciendo con el arte de la vida. ‘Eso es genial, tal vez lo haga’. Avanzamos rápido, estoy planeando un personaje tipo asesino en serie. Soy un gran admirador de Halloween. En mi opinión, es la mejor película de terror de todos los tiempos. Pensé, ‘¿y si pudiera hacer esto?’. Llegamos a All Out 2021, empaqué un traje, iba a comprar una bolsa para mi cabeza, y me quedaría allí y estaría en las reuniones y saludaría. Imprimí fotos mías y taché las caras. Le pregunté a mi conductor, Shane: ‘¿Podemos parar por una bolsa de papel marrón?’. En ninguna parte hay una bolsa de papel marrón. Vengo a hacer este arte de la vida al azar para ver si funciona, y ahora no tengo nada para mi cabeza. Vamos a UPS: ‘Necesito una caja que quepa en un cabeza humana’. ‘Esto funcionará. ¿Tienes cinta? ¿Tienes un cortador de cajas?’. Corté dos agujeros para los ojos al azar: ‘Espero que esto funcione’.

“Shia hizo lo de: ‘Ya no soy famoso’. Yo estaba como, puedo decir, ‘Ya no me empujan’. Ya estoy resolviendo las bromas que podrían llegarme a partir de esto. ¿Cómo me siento realmente? Siento que estoy severamente subestimado en la lucha libre en un gran escenario y ya tuve suficiente. Escribí ‘Subestimado’ y luego Dije, ‘Ya lo superé'”.

