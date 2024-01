Aún cuando no tiene una rivalidad individual Bayley siempre encuentra la manera de llamar la atención; por ejemplo, en el WWE RAW de esta semana apareció de la nada para interrumpir un segmento con Becky Lynch y Nia Jax y ser atacada por las dos. Últimamente, en SÚPER LUCHAS, hemos estado hablando de ella por la renovación de su contrato con WWE, por su extensa historia con Bianca Belair, porque cobra fuerza como ganadora del Royal Rumble 2024, porque le gustaría luchar con Rhea Ripley, la Campeona Mundial, en WrestleMania 40, o porque tiene claro que volverá a luchar con Mercedes Moné.

► Las influencias de Bayley

Ahora nos vamos a los comienzos de su carrera, los cuales fueron en la escena independiente del norte de California en 2008 trabajando en empresas como Big Time Wrestling, Championship Wrestling from Hollywood, Pro Wrestling Destination, Shine o SHIMMER bajo nombres como Davina Rose. Ya entonces luchó con Canadian Ninjas (Portia Perez and Nicole Matthews), dos de sus influencias, como señala en su reciente entrevista con Under The Ring, donde apunta también a Candice LeRae y Sara del Rey.

«Diría que Candice LeRae, ella era la única chica de California en ese momento, así que recuerdo verla y pensar, ‘Hombre, si puedo luchar contra ella y llegar a Southern California, sería genial y podría aprender mucho’. Sara Del Rey fue otra importante. Cuando empecé a ver DVDs de SHIMMER, eran las Canadian Ninjas las que eran increíbles. Me encantaban sus personajes, me encantaba su sincronización en el ring, y simplemente me encantaba su personalidad y todo. Eran Portia Perez y Nicole Matthews.»

Candice LeRae está buscando su hueco en la misma división que «The Role Model», todavía sin demasiado éxito. Sara del Rey, conocida también como Sara Amato, es actualmente Directora de la División Femenil de NXT. Y las Canadian Ninjas no luchan desde que se retirara Portia Pérez en 2015, aunque Nicole Matthews sigue en activo.