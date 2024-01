El set más espectacular que se ha construido en la historia del «Show de los Shows» sirvió de escenario para la lucha definitoria de Cena . Derrotar a Michaels significó el mayor impulsó a una senda de éxito sólo interrumpida por una grave lesión meses después. Es aquí cuando se consolida como cara de la empresa, bajo los focos de la WrestleMania con mayores beneficios económicos hasta el momento. Ciñéndonos a lo visto dentro del ring, también reúne la calidad suficiente para, bajo mi punto de vista, situarlo por encima del resto. Tuvo su parte extrema, con sangre y buenos spots, y la duración hizo justicia a su condición de estelar de la noche. Hay que aplaudir, por supuesto, el trabajo de HBK, que durante muchos minutos llevó la voz cantante, pero obviar el de Cena me parece injusto. Tras cuajar un mal encuentro el año anterior con Triple H , superó la prueba de fuego con creces, y llegamos a un aspecto clave: otra actuación mediocre bajo el magno evento tal vez hubiese truncado su permanencia en la cima.

Allá por 2018, un servidor comentaba así vía artículo el combate que disputaron John Cena y Shawn Michaels en WrestleMania 23, considerándolo mejor actuación de «The Champ» bajo los focos de «The Showcase of the Inmortals» por su significado ya expuesto.

Duelo que, cosas de la vida, nunca debió programarse, pues el plan inicial de WWE era que Cena y Triple H tuvieran revancha de WrestleMania 22, pero una grave lesión del hoy jefe creativo de la empresa tres meses antes, en New Year’s Revolution, hizo que HBK ocupara su lugar.

Y ahora, casi seis años después de mi artículo y casi 17 años después del mencionado choque, Bruce Prichard, ante los micrófonos del podcast ‘Something to Wrestle’, elogia el trabajo hecho por Shawn Michaels aquella noche del 1 de abril de 2007.

«Shawn y Cena. Creo que esa noche, Shawn convirtió a Cena en el tipo, en lo que es. De verdad lo creo, esa noche. Shawn estaba ahí para todo. También me demostró… tío, John Cena no tuvo descanso en cuatro días, estuvo en cada sesión de fotos, en cualquier cosa del evento que te imagines. Oh, dios, demostró lo que vale».