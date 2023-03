Tuvo que fructificar una relación laboral entre Bad Bunny y WWE para que esta empresa se decidiera por fin a volver a Puerto Rico, tierra natal del cantante.

La mejor celebridad que ha competido en una entrega de WrestleMania según WWE, Bad Bunny ejercerá de anfitrión de Backlash el próximo 6 de mayo. McMahonlandia tomará San Juan ese primaveral día, concretamente al amparo de los muros del magnífico Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, para celebrar allí su primer “premium live event” tras “The Showcase of the Inmortals”.

BREAKING: @sanbenito will host #WWEBacklash on Saturday, May 6, live from the Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot in San Juan, Puerto Rico.https://t.co/ZAxFmcSyW0