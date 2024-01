Bayley: «Mercedes Moné y yo volveremos a luchar»

A lo largo y ancho de sus carreras en la lucha libre profesional, Bayley y Mercedes Moné han tenido 30 combates manos a mano. Desde sus comienzos en NXT allá por 2013 hasta sus luchas por campeonatos como estrellas consolidadas de WWE en 2020. Si vemos en cambio las veces que han compartido las cuerdas en todo tipo de enfrentamientos comprobamos que lo han hecho en 376 ocasiones. Ambas son mejores amigas y dos de las mejores luchadoras del mundo.

► Bayley vs. Mercedes Moné, una más

En la actualidad, con «The Role Model» en la misma empresa y «The CEO» preparando su regreso a la acción luchística después de su aventura en Japón, están muy alejadas luchísticamente; personalmente no, pues el pasado fin de semana las vimos juntas acudiendo a TNA Hard to Kill 2024. No obstante, Bayley cree que van a reencontrarse antes o después. En su reciente entrevista con Sports Illustrated señala que siempre están destinadas a tener una lucha más.

«Siempre estaremos destinadas a tener una lucha más. Nuestra próxima lucha nunca será la última. Somos ‘Las Chicas de Brooklyn’. Vamos a vivir para siempre gracias a esa lucha, y es algo que podemos llevar adelante eternamente.»

La de Damage CTRL continuó diciendo que Moné es su Michael Jordan, mencionando que nadie enseña como ella.

«No tengo química en el ring con nadie más como la tengo con ella. Nadie me enseña como ella. Ella es mi [Michael] Jordan.»

Bayley también bromeó diciendo que su rivalidad durará para siempre, sugiriendo que competirán entre ellas en partidas de shuffleboard cuando sean mayores.

«La venceré en eso cada vez. Puedo vencerla en la mayoría de los juegos así. Pero cuando se trata de lucha libre, es 50-50.»

Existe la posibilidad de que el próximo paso de Mercedes Moné sea volver a WWE. No parece lo más probable pero todavía no se ha confirmado.