Si ninguna catástrofe lo impide, Impact Wrestling extenderá cuanto menos su buena racha hasta inicios del año que viene. Hay muchas expectativas puestas sobre Hard To Kill, PPV que se llevará a cabo dentro de apenas tres semanas, y ayer, Impact reforzó el menú de su primera gran cita del 2023.

Tras una nueva afrenta de Bully Ray, quien atacó salvajemente a Tommy Dreamer, Josh Alexander logró que Scott D’Amore pusiera las espadas aún más alto para el encuentro que «The Walking Machine» y el ex-Dudley disputarán en Hard To Kill: estos se medirán bajo estipulación «Full Metal Mayhem»; veáse, una lucha de mesas, escaleras y sillas.

Y como nuevos añadidos, una defensa de Trey Miguel del Campeonato de la División X ante Black Taurus y una de Motor City Machine Guns del Campeonato Mundial de Parejas Impact contra The Major Players (Matt Cardona y Brian Myers, Heath & Rhino y Ace Austin & Chris Bey.

A celebrarse el (viernes) 13 de enero desde el Center Stage de Atlanta (Georgia), Hard To Kill 2023 presenta por ahora el siguiente cartel.

BREAKING: @SuperChrisSabin and @fakekinkade put the IMPACT World Tag Team Titles on the line at #HardToKill in a 4-Way Elimination Match! @Myers_Wrestling @TheMattCardona @HEATHXXII #Rhino @The_Ace_Austin @DashingChrisBey #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/k7RiB3v00B