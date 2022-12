Dolph Ziggler revela sus planes a futuro

Dolph Ziggler ha tenido una buena carrera en la WWE, donde incluso logró conseguir el Campeonato Mundial de Peso Completo, y ahora es todo un veterano. A sus 42 años, sabe que no le queda mucho en el tanque y ha tenido apariciones esporádicas en televisión, pero ha logrado aprovechar cada oportunidad que se le presenta y siempre es una gran ayuda para las Superestrellas emergentes.

► Dolph Ziggler quiere seguir incursionando en la comedia

Durante una aparición en el podcast The Archive of B-Sox, Dolph Ziggler habló sobre su condecorada carrera de lucha libre profesional, así como sus aspiraciones como comediante y cómo ve a ambas cosas complementándose en el futuro. El ex Campeón Mundial dijo que tiene un día libre adicional en su horario con WWE que le ha permitido explorar más a fondo su carrera como comediante, apuntando a que en algún momento esta pueda tomar el lugar que hoy en día ocupa la WWE.

«Me encanta lo que hago, me siento muy bien y he tenido mucha suerte con las lesiones. En 19 años, creo que me he perdido un par de semanas de trabajo«.

«Es muy divertido para mí dedicar la mitad de mi semana a la comedia. No puedes luchar para siempre. He tenido mucha suerte hasta ahora y puede que esté aquí durante 10 años seguidos… pero me gusta poder diversificarme, ya sea para ir a hablar de política a algún lado». , hacer una entrevista, hacer un espectáculo de un solo hombre, hacer un espectáculo de improvisación, hacer una audición para algo en Broadway».

Ziggler agregó que su presencia en el escenario de la WWE le ha ayudado para perfeccionar su rol de comediante, considerando que ha tenido que trabajar en vivo en frente de una audiencia.

«Todo lo que te lleva al escenario te ayuda a volverte más suave y cómodo. Eso te ayuda como stand-up, pero también te ayuda en el ring… así que, de cualquier manera, es un ganar-ganar. Pero me encantaría que dentro de 15 años aparezca en la WWE cuatro veces al año para luchar contra alguien en un gran combate y el resto del año voy dando vueltas como Mick Foley o haciendo un programa de comedia«.

Dolph Ziggler ya tiene trazado su futuro, pero por ahora, el «Show off» parece encaminarse a una rivalidad con el recientemente coronado campeón de los Estados Unidos, Austin Theory, aunque no es el último que está tras él.