Deonna Purrazzo está trabajando en IMPACT! Wrestling desde que fuera despedida de WWE en 2020. También lo ha hecho en otras compañías pero en esta es donde más habitualmente y también donde más está brillando. Y está realmente encantad con cómo funciona la zona de impacto, como explica en su reciente entrevista en Counted Out with Mike & Tyler. Le gusta el proceso de sacar a un luchador de la programación -como Eric Young, que fue apuñalado por Deaner- así como también de las luchas y las historias que se cuentan.

► Deonna Purrazzo alaba a IMPACT!

“Realmente creo que Impact hace un gran trabajo al presentar a las personas y luego descartarlas. Vimos a Dean como matar a EY [risas], pero eso no es solo Violent By Design. EY ha sido, no el corazón y el alma porque eso es cosa de otra persona, sino el corazón y el alma de Impact Wrestling durante 20 años. Así que creo que para que le hagan justicia todos estos años, lo descartan de una manera que ahora está construyendo a alguien más, es lo que Impact hace muy bien. Grandes, grandes debuts para la gente, pero también una forma muy reflexiva de decir: ‘Hiciste lo que tenías que hacer aquí, ahora estás empujando a alguien más’. Ahora, la mejor de las suertes. Así que creo que fui increíble.

“Creo que Impact funciona realmente bien en todos los ámbitos en cualquier género de lucha libre, ya sea que se trate de cosas misteriosas de Violent By Design, ya sea que se trate deJosh Alexander, quien varias veces ha hecho combates de una hora en televisión, ya sea con Knockouts, en combates de PPV, o combates estelares en televisión, combates de más de 20 minutos, múltiples segmentos de mujeres, hay algo para todos en lo que hacemos. Así que es realmente emocionante ver que la gente nos está dando una oportunidad nuevamente y realmente está invirtiendo en lo que está haciendo Impact Wrestling”.