Cody Rhodes continúa recuperándose de su grave lesión en el bíceps sin una fecha oficial para su retorno a los encordados de WWE. La última vez que estuvo en ellos fue en su combate con Seth Rollins en Hell in a Cell 2022, el cual ganó a pesar de que el daño ya era bastante importante, como pudo verse desde que se quitó su chamarra de entrada. Sigue siendo una locura cómo pudo no solo ganar sino luchar. Pero lo hizo y Matt Cardona cree que ahora es una lucha icónica, como señala en su reciente entrevista en Insight with Chris Van Vliet.

► Matt Cardona y Cody Rhodes en Hell in a Cell

«Tenía que hacer ese combate. ¿Fue lo más inteligente para su salud? Tal vez no, pero fue un momento tan icónico. Y realmente demostró que tenía las pelotas y la pasión por la lucha libre profesional. Creo que se ganó el respeto de mucha gente si no lo tenía ya».

El veterano luchador de la NWA o IMPACT! Wrestling también comenta que no sabe cómo Rhodes pudo conseguir disputar ese combate.

«Simplemente se puso peor y peor y peor. Esa es una buena pregunta. No sé si alguna vez lo dijo públicamente, así que no seré yo quien derrame los frijoles«.

Cody Rhodes ya se ha ganado el cariño y el respeto de todo el Universo WWE. No necesitó de mucho tiempo, aunque podría decirse que tampoco de lo ocurrido en Hell in a Cell, aunque eso sin duda fue un impulso en los sentimientos de los fans hacia él. Pero ya pudo verse en WrestleMania 38 cómo lo recibieron, ahí ya los tenía a todos en su mano.