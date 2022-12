Todo lo que ha hecho Bray Wyatt en WWE desde que debutó con su personaje actual en NXT, sin hacer de menos sus tiempos como Husky Harris, aunque realmente sí lo son en comparación, ha tenido posibilidades de ser un jonrón. El endemoniado es una mente creativa como pocas en la compañía, o en la lucha libre profesional. Y lo mismo para su historia actual tras su reciente retorno como Superestrella. Una historia que la semana pasada presentó en SmackDown físicamente a Uncle Howdy.

. @RealLAKnight once again gets attacked backstage and voices his frustrations and accusations at #BrayWyatt in the ring, but Uncle Howdy appears to perplex the brash Superstar. #SmackDown pic.twitter.com/vyn4zTxjHL

Seguiremos viendo qué sucede pero antes nos detenemos ahora en las recientes declaraciones del ex réferi de WWE Jimmy Korderas en su #ReffinRant en Twitter. No siempre está contento con lo que hace la organización pero en el caso de Bray Wyatt sí.

“Si puedo dibujar una analogía del béisbol con la lucha libre, lanzar bolas curvas es bastante bueno, pero lo que cuenta es cómo sigues con el siguiente lanzamiento. Ya sabes, en Friday Night SmackDown vimos una pequeña bola curva en la historia de LA Knight / Bray Wyatt, porque vimos a Bray Wyatt en el ring siendo golpeado. Pero el tío Howdy aparece en la entrada como una entidad física en lugar de en la pantalla. Así que ahora hace una pregunta. ¿Son dos personas separadas? Depende de cómo sigan esto”.

“Sé que hay especulaciones sobre quién podría ser el tío Howdy. Tal vez esté realmente emparentado con Bray Wyatt en la vida real; ya sabes, toda esa especulación. Pero no importa. Se trata de cómo lo siguen y cómo se presenta la revelación. Tiene que batear un jonrón en alguno de los lanzamientos”.

In today's #ReffinRant surprising your audience can get them invested in a story. They got me interested on SD Fri night. Now it's about the next pitch! 🤔 #StaySafe pic.twitter.com/TBFoFTLD2X

— Jimmy Korderas (@jimmykorderas) December 19, 2022