IMPACT! Wrestling cuenta hoy entre los alicientes de su producto con una historia que puede dejarnos el adiós de los rings de una de las luchadoras estadounidenses más importantes de las dos últimas décadas.

Durante el episodio de Impact Wrestling del 1 de septiembre, Mickie James anunció que una nueva derrota en su haber marcaría el final de su carrera competitiva, denominando esta etapa como «The Last Rodeo». Y desde entonces, varias gladiadoras de la empresa han intentado agenciarse el mérito de jubilar a la cuatro veces Campeona Knockouts.

Gisele Shaw, Mia Yim, Chelsea Green, Taylor Wilde y Deonna Purrazzo cayeron ante una extramotivada James, pero la veterana afrontará el reto más duro hasta ahora ante Jordynne Grace en Hard To Kill. El próximo 13 de enero, la actual Campeona Mundial Impact pondrá mucho sobre la mesa, pues si fracasa no sólo perderá la oportunidad de convertirse en la persona que hizo que Mickie James colgara las botas, sino también su título.

► La relevancia de «El Último Rodeo»

Deonna Purrazzo ya tuvo su tentativa de vencer a James el pasado 1 de diciembre, y «The Virtuosa» estuvo charlando en el podcast ‘Counted Out With Mike & Tyler’ acerca de ese «último rodeo» que podría consumarse durante Hard To Kill. Purrazzo estima que la afortunada que consiga una victoria sobre James obtendrá un premio muy valioso.