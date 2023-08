Desde su primera ceremonia en 2012, IMPACT ha añadido once nombres a su Salón de la Fama: Sting, Kurt Angle, Jeff Jarrett, Earl Hebner, Gail Kim, Abyss, Ken Shamrock, Awesome Kong, Raven y el Team 3D. Hasta ahora, no se ha sumado a ninguna de las grandes luchadoras que han marcado la historia de la Impact Zone.

Pero si buscan ideas a Deonna Purrazzo le preguntaron recientemente en MuscleManMalcolm acerca de a quién ve como futura Hall of Famer y The Virtuosa señaló tanto a Mickie James como a Tara; entre las dos reúnen, cada una con cinco, diez reinados como Campeonas Mundiales Knockouts.

.@gailkimITSME, @MickieJames, @REALLiSAMARiE and @MadisonRayne faced off in a number one contenders match on the August 2, 2012 episode of IMPACT.

Subscribe to IMPACT Plus now to watch every episode from August 2012! https://t.co/ND8J7hf2nG pic.twitter.com/2JJejtyaSd

— IMPACT (@IMPACTWRESTLING) July 26, 2023