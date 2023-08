Nigel McGuinness, uno de los más grandes de la historia de ROH, considera la evolución de la empresa desde que Tony Khan la compró haciendo referencia a la presencia de la misma en All In 2023 en una reciente entrevista con Tempest of Wrestletalk, la misma en que confirma que no va a luchar en el Estadio de Wembley, añadiendo que con la lesión de Bryan Danielson tampoco había una lucha para él de todas maneras.

► «Ojalá Tony Khan hubiera llegado antes»

«Es de gran magnitud. Si Adam Cole y MJF ganan los títulos y se convierten en los Campeones en Parejas de Ring of Honor en el evento principal, eso elevaría aún más el perfil. Ese siempre ha sido el problema con Ring of Honor. Es una compañía que, especialmente a principios de los años 2000, no creo que haya mucho debate sobre cómo estábamos revolucionando la industria, pero no había suficientes ojos puestos en ella. Cuando teníamos esas oportunidades para dar el salto al siguiente nivel, económicamente hablando, por alguna razón, simplemente nunca despegó. Habría sido genial si Tony hubiera estado presente en ese momento para ayudarnos a llegar a esa etapa.

«Ahora que Tony está a bordo, tenemos la oportunidad, pero ha pasado tanto tiempo que lo que era el estilo de Ring of Honor, se puede argumentar que ahora es el estilo de la lucha libre profesional, porque muchos de los luchadores de Ring of Honor son las principales figuras en las empresas. Kevin Steen [Kevin Owens], Sami Zayn, la lista continúa. Todos tomaron ese estilo y lo llevaron a otras partes. Ahora, es muy difícil para Ring of Honor mantener su propia identidad y ser diferente porque el estilo en el ring es el mismo que en todas partes. ¿Cómo se diferencia eso? Esa es la pregunta del millón».

También aprecia que Ring of Honor siga adelante con sus tradiciones:

«Esto refleja un amor y respeto por la lucha libre profesional, por el arte y por la historia. Ya sea que te guste o no, Vince McMahon tomó la lucha libre profesional y la convirtió en entretenimiento deportivo. Esa es su visión y, para bien o para mal, así es como es. Con AEW y Ring of Honor, están más abiertos a aceptar que son parte del legado y la historia de esta industria que ha evolucionado durante más de 100 años.»