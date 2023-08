Hikaru Shida envía mensaje a rivales en All In 2023

Hikaru Shida expondrá el Campeonato Mundial Femenil AEW ante Saraya, Toni Storm y Britt Baker en All In 2023. Va a ser la defensa más complicada que ha tenido hasta ahora, contando también con su primer reinado, pero está completamente lista para la batalla, como adelanta en una reciente entrevista con Fightful. The Shining Samurai lleva únicamente 24 días en esta segunda vez con el título y lo ha defendido en una ocasión, ante Anna Jay. Como curiosidad, en su anterior etapa como monarca, perdió el título ante la DMD.

► Hikaru Shida, preparada para All In

«La verdad es que no puedo ni imaginarlo. No puedo imaginarlo. El mayor espectáculo que vi en vivo fue en el Tokyo Dome en Japón, y el Estadio de Wembley es el doble de grande. Todavía no puedo visualizarlo por completo. Creo que por eso no estoy tan nerviosa en este momento. No sé por qué, pero siento que estoy lista para la lucha, no solo físicamente, sino también mentalmente.»

«Creo que hemos compartido mucha historia en AEW [ella y Britt] y siento que la necesitamos en esta lucha para mostrar lo que realmente es la división femenina de AEW. Britt Baker y yo somos la División Femenina de AEW. Estoy muy contenta de que esté en esta lucha, pero no somos amigas. Hemos sido un equipo y hemos trabajado juntas, pero no somos amigas. Siento que nuestra conexión es más especial. Por eso puedo aplastarla si es necesario, y ella también puede hacer lo mismo. Me alegra que esté aquí y estoy lista para vencerla».

► Cartel de All In