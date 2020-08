Identidad de los rivales de Erik y Marina Shafir en Raw Underground

Según los comentarios que nos llegan de nuestros lectores, parece que la tercera entrega de Raw Underground vista ayer fue la más atractiva hasta ahora de las ofrecidas por WWE en la breve historia de este experimento con gaseosa.

Y si bien el choque entre Arturo Ruas y Riddick Moss ha recibido un buen número de elogios, lo que se diría marcó la diferencia fue la construcción por fin de lo que se intuye podrían ser las primeras rivalidades de este escenario alternativo del show de los lunes.

Pero para ello, antes, Erik y Marina Shafir tuvieron que despachar a un par de talentos de realce, y WWE ni siquiera se dignó a presentarlos al público debidamente, ya que en ningún momento sus nombres aparecieron impresos en pantalla o fueron anunciados por Shane McMahon.

Cuestión a la que responde la cuenta de Twitter The Local Competitor, que en el pasado ya nos ha sacado de dudas respecto a la identidad de gladiadores locales que sirven de esparrin a las Superestrellas de WWE.

Who competed on @WWE RAW Underground this week? Erik @Erik_WWE fought Colby Corino @ColbyCorino in the 1st fight. Towards the end of RAW Marina Shafir @MarinaShafir made Brandi Lauren @BrandiWrestling submit. #WWE #RAW #WWERAW #RawUnderground pic.twitter.com/Kg0lAnSmlz