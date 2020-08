Por qué WWE programa Payback una semana después de SummerSlam

En 2017, mi compañero de SUPERLUCHAS Adri López reivindicaba el PPV Payback, por entonces en su quinta edición desde que en 2013 se instalara dentro de la programación de WWE, pasando por distintas fechas, hasta que en ese año cobró completamente el sentido de su denominación: servir de escenario de revancha tras una gran cita como WrestleMania. Y siempre dejando al menos en su cartel alguna lucha memorable.

Desafortunadamente, supuso la última entrega, hasta que a comienzos de este mes se confirmó que una semana después de SummerSlam 2020, el 30 de agosto, no veríamos una segunda noche de "The Biggest Party of the Summer", ni tampoco Evolution II, sino el regreso de Payback a las pantallas de WWE.

Pero, ¿por qué tal premura en presentar Payback 2020, cuando lo habitual es al menos un lapso de tres semanas entre PPV? Si echo la vista atrás, únicamente recuerdo una disposición similar allá por 1991, con aquel This Tuesday In Texas también siete días a posteriori, en este caso, de Survivor Series, donde Hulk Hogan recuperó el Campeonato WWF de manos de The Undertaker (un cambio titular envuelto en polémica). Debido a los pocos beneficios que generó el PPV, la compañía McMahon no retomó la idea.

Dave Meltzer fue preguntado hoy en Twitter acerca del motivo de este cambio de opinión, y parece que una vez más, todo responde a otro experimento de WWE, al igual que Raw Underground o Retribution.

Just an experiment to see how it works. They must have an idea for a hot angle coming off SummerSlam that they felt needed an immediate follow-up. That or, it was just an idea they are trying. https://t.co/1yLK6Z4xYv