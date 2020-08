¿Hubo una referencia en Raw Underground a UFC 252?

Lo "clandestino" volvió a Raw la pasada noche, y lo cierto es que el factor novedad tras apenas dos semanas de exposición en las pantallas va decayendo, a menos que WWE no otorgue a Raw Underground un verdadero peso narrativo dentro de la marca roja. Aunque al menos, hay ya a la vista lo que parecen un par de rivalidades.

Junto a la aparente entre Nia Jax y Shayna Baszler, una que sí sabemos tendrá continuidad es la que conjuntaron The Viking Raiders y Dolph Ziggler, con un encuentro donde "The Show-Off" acabó alzándose victorioso sobre Erik y que tuvo un decisivo punto como inclinador de la balanza: un piquete de ojos, que permitió a Ziggler poner a dormir al vikingo.

Soooo… is this a thing now? #WWERaw #MustBeMonday pic.twitter.com/wI6WBnffE4

Y claro, ante lo reciente de la pelea Stipe Miocic vs. Daniel Cormier de este pasado sábado en UFC 252, que tuvo como punto de inflexión otro piquete de ojos, por el que Cormier estuvo ya muy mermado durante el resto del choque, muchos seguidores ven en el acto de Ziggler una clara referencia.

Pero Ziggler no se libró de la furia vikinga, porque la semana que viene, de nuevo dentro del particular club de la lucha de Raw, se verá las caras con Ivar.

NEXT WEEK: The #VikingRaiders' @Ivar_WWE and @HEELZiggler will do battle on #RAWUnderground! #WWERaw pic.twitter.com/SwzbPO6F1o