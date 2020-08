Khabib pone condiciones para revancha con McGregor

El campeón de peso ligero de UFC, Khabib Nurmagomedov, está dispuesto a darle una revancha a Conor McGregor si la estrella irlandesa de MMA se queda con Dustin Poirier.

Nurmagomedov y McGregor pelearon en 2018, en el evento principal de UFC 229, que fue considerado el pago por evento más exitoso en la historia de la organización. En esa pelea, Nurmagomedov defendió su título contra McGregor con una victoria por sumisión en el cuarto asalto.

Sin embargo, hablando en una conferencia de prensa reciente en su Rusia natal, Nurmagomedov cambió un poco su tono.

Nurmagomedov está programado para defender su título contra Justin Gaethje en UFC 254 el 24 de octubre. Si gana esa pelea, espera pelear contra Georges St-Pierre a continuación.

Sin embargo, si St-Pierre no está disponible, Nurmagomedov dice que estaría dispuesto a pelear contra McGregor o Tony Ferguson a continuación, siempre y cuando puedan superar a Dustin Poirier primero.

"Si no peleo contra St-Pierre, pelearía con cualquiera que venza a Dustin Poirier a continuación, ya sea Tony Ferguson o McGregor, después de pelear con Gaethje. Eso es si no peleo con Georges St-Pierre. Si regresa a UFC y acepta pelear conmigo, yo pelearé con él. ¿Por qué? Porque la última vez que perdió fue en 2007. Mi carrera comenzó en 2008. Juntos hemos estado invictos durante 25 años. Hablo en términos de tiempo, no de peleas. No creo que UFC tenga otra oportunidad de hacer una pelea como esa, definitivamente no en los próximos 10 años".

"Entonces, Georges St-Pierre es el siguiente. Si no, deja que Conor venza a Poirier, o que Tony lo gane, entonces pelearé contra ellos.¿Por qué? Porque ahora mismo Poirier es el próximo contendiente. Ya peleamos y lo vencí, luego regresó y venció a un chico entre los cinco primeros [Dan Hooker]. Entonces, si Conor y Tony vencieron a Poirier, pelearé con ellos si no peleo con Georges St-Pierre".