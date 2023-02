D-Generation X entraron al Salón de la Fama de la WWE en 2019 con Triple H, Shawn Michaels, Chyna, X-Pac, Billy Gunn y Road Dogg. Entre ellos no estaba Horswoggle, lo cual tiene sentido, como él mismo explicaba recientemente a Chris Van Vliet, porque nunca fue integrante de la facción sino que ocasionalmente fue su mascota.

► Hornswoggle, mascota de D

“No [nunca se discutió]. Y es una de esas cosas que entiendo, lo hago. Yo era la mascota, siempre me conocieron como la mascota. La gente no me veía como tal. Pero lo sabía y está bien. Nunca me gusta pensar en eso, porque si nunca sucediera, solo puedo decepcionarme en lugar de que si por una razón loca sucede, es la sorpresa más genial de la historia. Pero nunca pienso en eso. La gente me pregunta todo el tiempo y todo eso me lo dicen todo el tiempo. Pero es como, no me gusta pensar de esa manera.

Lo malo es que se olvidaron que Hornswoggle fue miembro de DX :v #DGenerationX #Raw pic.twitter.com/2qd1t9JtLK — 𝕱𝖊𝖗𝖓𝖆𝖓𝖉𝖔 𝕬𝖓𝖉𝖎𝖓𝖔 𝕽 🚀 (@FernandoAndinoR) February 19, 2019

“En este punto ahora, es como, sería genial para mi hijo. Como si tuviera tantas cosas ahora donde es como, quiero hacer cosas divertidas a las que también pueda llevarlo. Como, es todo lo que me importa hoy en día. Y eso es, ‘oye, ¿cuándo puedo obtener una fecha con AIW en Cleveland para que podamos ir a este Salón de la Fama o vamos al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional o al Rock Hall nuevamente y simplemente comemos pizza de espagueti nuevamente’, como cosas divertidas que él puede hacer conmigo que en este punto de mi carrera, eso es lo que realmente disfruto, que me acompañe”.

¿Te gustaría que Hornswoggle volviera a la WWE?