Hornswoggle se tuvo que disculpar con The Unertaker por quedarse dormido

Muchas ocasiones Hornswoggle tuvo que esconderse debajo del ring de WWE para realizar alguna aparición en el momento justo de un programa, pero en una ocasión se quedó dormido, algo que hizo molestar a The Undertaker.

En una reciente entrevista con INSIGHT con Chris Van Vliet, el ex integrante de WWE, recordó que tuvo que hacer un segmento con The Undertaker y por poco se lo pierde por quedarse dormido. Esto ocasionó que tuviera una plática un poco acalorada con el Enterrador.

“Me pusieran debajo del ring en el intermedio.Y me quedé dormido, me desperté cuando Finlay abrió la cortina y me gritó. Oye, oye y me abofetea. Digo ‘Hola hombre’. Él dice ‘¡es tu turno!’ Y digo ‘Oh, mierda. Oh mierda. Oh, mierda’, porque sabía que tenía un segmento con Undertaker que estaba esperando arriba de mí. Me hace rodar y Taker está acostado, y siempre habíamos hecho esto donde Taker estaría acostado. Caminaría hacia él, y él se sentaría, me asustaría muchísimo. Y como, simplemente me golpea o me aplica un chokeslam o algo así. Pero ahora me lanza y voy, todo el tiempo caminando hacia Undertaker diciendo “lo siento, lo siento, lo lamento”.