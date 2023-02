10 de septiembre de 2007 fue la fecha y Monday Night Raw el evento en que se dio a conocer que Hornswoggle es hijo ilegítimo de Vince McMahon. A mediados de 2021, el ahora luchador independiente estuvo contando muchos detalles de todo lo que sucedió alrededor de aquel momento que tanto tiempo después se sigue recordando. Más recientemente, ha vuelto a hablar de ello, esta vez en una siempre interesante entrevista con Chris Van Vliet.

► Hornswoggle, el hijo de Vince McMahon

“Muchas de esas cosas simplemente se esconden debajo de la alfombra y se olvidan, obviamente. Pero luego, cuando todos se iban, se hizo el ensayo. Y Bruce dice: ‘Está bien, necesito saber dónde está tu bolso en el vestuario’. Yo digo: ‘¿Por qué?’. Él dice: ‘Porque vas a ir debajo del ring en este momento’. Hasta entonces, yo estaba como, son las 3:30. [Nadie sabía nada] No, literalmente. Me meto ahí abajo. Y Kevin Dunn se pone los auriculares conmigo. Y él dice: ‘Oye, Vince te hablará sobre lo que vas a hacer’.

“Vince lo repasó en los auriculares, el segmento. Vince dijo: ‘Por favor, mantente alejado de los auriculares hasta que preguntemos por ti otra vez’. Porque no querían que los productores lo supieran. No querían que nadie me escuchara hablando por los auriculares. Yo estaba como: así que me tengo que cambiar debajo del ring. Y tenía mi título de peso crucero en mi bolso, y dije: ‘¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Oh, no’. Y estoy como, enloqueciendo“.

