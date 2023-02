Jacy Jayne reaccionó luego de traicionar a Gigi Dolin

En el reciente episodio de WWE NXT, Bayley presentó una edición especial de “Ding Dong Hello” con Toxic Attraction como invitadas. Aparentemente, The Role Model habría conseguido que Gigi Dolin y Jacy Jayne resolvieroan sus diferencias luego de que fracasaran en su intento por conseguir el Campeonato Femenil NXT en Vengeance Day. Sin embargo, Jayne atacó a su compañera a traición con varias patadas hasta dejarla tendida sobre el ring, acabando con la sociedad que habían mantenido por más de un año.

Tras los eventos del reciente WWE NXT, Jacy Jayne recurrió a su cuenta de Twitter para hablar sobre su último movimiento. La ex campeona de parejas NXT se refirió a Gigi Dolin como “peso muerto” y manifestó sentirse “increíble” luego de lo sucedido.

😂😂😂😂🤣 what an AMAZING feeling it was to finally drop the dead weight.

God I’m good. https://t.co/uyZluIwrUq

— Jacy Jayne (@jacyjaynewwe) February 8, 2023