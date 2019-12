Hiroshi Tanahashi se enfrentará a Chris Jericho en Wrestle Kingdom 14 en el Tokyo Dome el 5 de enero del próximo año. Esta lucha no tiene en juego el Campeonato Mundial AEW de Jericho en juego, dado que este título no ha sido mencionado en programación alguna de la NJPW. Sin embargo, esta ha sido promovida como un encuentro de leyenda vs. leyenda, donde «Le Champion» buscará acabar con la carrera de Tanahashi.

► Hiroshi Tanahashi y «la puerta prohibida» que buscará atravesar

Aunque NJPW y All Elite Wrestling han seguido sin reconocerse en sus programas de televisión, Hiroshi Tanahashi indicó en una entrevista con Tokyo Sports que podría intentar buscar el Campeonato Mundial AEW que ostenta Chris Jericho.

«Él es un campeón, ¿cierto? Lo que digo es que si lo derroto y luego quiere volver por una revancha, creo que sería razonable pedirle que apueste su cinturón. Si eso sucediera, derribaría una puerta prohibida».

Tanahashi también llamó a Jericho por ser flojo con sus personajes temáticos en NJPW, y señaló que podría haber hecho fácilmente la promoción de una lucha entre «Ace vs. Joker», en lugar de quedarse con el personaje de «Painmaker» que adoptó cuando desafió a Kazuchika Okada por el Campeonato Pesado IWGP en junio de este año.

Jericho aún no ha respondido a las declaraciones de Tanahashi, aunque es muy posible que esto sea solo una estrategia para promover más el encuentro entre el «Ace» contra el actual Campeón AEW, ya que aumentar su perfil internacional es parte de la motivación de su personaje para vencer a Jericho, y querer competir por el título de AEW claramente se ajusta a esa estrategia.

No se descarta la posibilidad de que haya un cambio importante en la relación entre AEW y NJPW; sin embargo, una victoria de Tanahashi podría abrir una ventana de oportunidad para una alianza entre las dos organizaciones, misma que podría beneficiar enormemente a las partes.

Por parte de AEW, además de Jericho, en Wrestle Kingdom 14 también participará Jon Moxley, quien luchará por el Campeonato de los Estados Unidos IWGP contra Lance Archer el 4 de enero próximo. El ganador de ese encuentro pondrá el título en juego al día siguiente contra Juice Robinson.