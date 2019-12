Chael Sonnen: «Ganador Khabib vs. Ferguson es el mejor de todos los tiempos»

Chael Sonnen cree que el ganador de la próxima pelea por el título de peso ligero entre el campeón Khabib Nurmagomedov y el retador Tony Ferguson se destacará como el mejor peleador en la historia de la división de peso ligero.

Sonnen dio su opinión sobre el enfrentamiento en una entrevista reciente con Drake Riggs.

Chael Sonnen luego ofreció sus pensamientos sobre este enfrentamiento entre Nurmagomedov y Ferguson.

«Es muy difícil elegir contra Khabib con lo que has visto. Y también debo compartir con ustedes que tengo un sesgo hacia Tony porque somos ex compañeros de equipo. Realmente me gustan las posibilidades de Tony de entrar en esto, y me gustan cada vez más a medida que la pelea se acerca. Creo que las X y Os van a jugar un poco. Me gustaría saber con quién está entrenando Tony, pero también quién está entrenando. Asistió al programa de Ariel Helwani e hizo algunos comentarios sobre «estamos entrevistando a un tipo ahora mismo». Espere un minuto. ¿Todavía no tenemos entrenador? ¿Compañeros de entrenamiento? Pero no lo sabes, Tony se divierte la mitad del tiempo. Creo que a medida que se acerque un poco, se volverá un poco más emocionante, pero creo que es muy competitivo, puedo decirte eso».