Un nuevo dark match se suma al magno cartel de «Wrestle Kingdom 14«, en donde las protagonistas serán mujeres. Se trata de las luchadoras de Stardom.

Será un duelo de parejas que formará parte del cartel del 4 de enero. Mayu Iwatani y Arisa Hoshiki, monarcas máximas de Stardom, chocarán contra Hana Kimura y Giulia, la flamante última adquisición de la empresa.

Hay que recordar que desde octubre pasado, Stardom y NJPW son parte de Bushiroad, el consorcio de Takaaki Kidani. Por lo que el presidente de Bushiroad no quiso dejar pasar la oportunidad de que la empresa femenina esté presente en la magna función de NJPW a manera de promoción.

De esta manera, la lucha libre femenil retorna al gran escenario del Tokyo Dome tras 17 años de ausencia.

A pesar de que en octubre se dijo que los encuentros de Stardom en New Japan y viceversa no estaban planeados. Kidani, no quiso perder la gran oportunidad de dar a conocer a las luchadoras de Stardom a un público muy amplio

El cartel queda así:

NJPW «WRESTLE KINGDOM 14 IN TOKYO DOME», 04.01.2020

Tokyo Dome

0. Stardom Offer Match: Mayu Iwatani & Arisa Hoshiki vs. Hana Kimura & Giulia

0. Togi Makabe, Tomoaki Honma, Yota Tsuji & Yuya Uemura vs. Toa Henare, Karl Fredericks, Clark Connors & Alex Coughlin

0. Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Yuji Nagata & Manabu Nakanishi

1. Jushin Thunder Liger Retirement Match I: Jushin Thunder Liger, Tatsumi Fujinami , Great Sasuke & Tiger Mask with El Samurai vs. Naoki Sano, Shinjiro Otani , Tatsuhito Takaiwa & Ryusuke Taguchi with Kuniaki Kobayashi

2. Special Eight Man Tag Match: «King of Darkness» EVIL, SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI vs. Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr., Taichi & El Desperado

3. Special Eight Man Tag Match: Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, Toru Yano & YOSHI-HASHI vs. KENTA, Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi & Chase Owens

4. IWGP Tag Team Title: Tama Tonga & Tanga Loa (c) vs. Juice Robinson & David Finlay

5. IWGP US Heavyweight Title, Texas Death Match: Lance Archer (c) vs. Jon Moxley

6. IWGP Jr. Heavyweight Title: Will Ospreay (c) vs. Hiromu Takahashi

7. IWGP Intercontinental Title: Jay White (c) vs. Tetsuya Naito

8. IWGP Heavyweight Title: Kazuchika Okada (c) vs. Kota Ibushi