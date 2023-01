Hijo del Vikingo, entre los mejores del 2022 para Sports Illustrated

En la última semana de 2022, la prestigiosa revista Sports Illustrated, presentó su lista de los 10 mejores luchadores del año, donde sobresale el Megacampeón de AAA, el Hijo del Vikingo.

Sin duda, este joven luchador sigue haciendo mucho ruido en el mundo de la lucha libre y sigue llamando la atención de aficionados y medios especializados, al grado de ser el único mexicano en este «top ten».

La lista es encabezada por Seth Rollins, quien aunque no poseyó el campeonato máximo de WWE, sí tuvo un año interesante de triunfos y rivalidades.

«Esta lista se basa en el trabajo de un luchador en el ring, la atención que generó su trabajo y el impacto general. La lucha libre profesional es una combinación única de deporte y entretenimiento, en la que tu oponente es necesario para que brilles. Elevar constantemente a tu oponente fue un elemento que se tuvo en cuenta en esta lista, al igual que la calidad de la lucha y el escenario en el que tuvo lugar. Al igual que en años anteriores, se reservó un lugar exclusivamente para un talento que trabajaba principalmente en las indies», dice la publicación deportiva sobre la lista.

► ¿En qué lugar está el Hijo del Vikingo?

El luchador mexicano aparece en el puesto sitio de la lista, resaltando lo que hizo dentro y fuera AAA, donde ha impactado a aficionados y luchadores mismos por su calidad.

«Hay una cierta mística en Vikingo. Es uno de los artistas más brillantes del mundo y está arrojando una luz brillante sobre el arte de la lucha libre. «Cada vez que Vikingo lucha es una montaña rusa de emociones. Sus combates siempre cuentan una historia, y es versátil en su ofensiva, que también incluye una agresión más tradicional. Los altos vuelos no comienzan a capturar lo que puede hacer en el ring, ya que la lucha de alto riesgo de Vikingo es diferente a cualquier otro conjunto de habilidades ofensivas en la industria, incluso cuando lucha bajo la lluvia, como lo hizo contra John Morrison en Rey de Reyes . «Vikingo transforma movimientos que la gente ya ha visto innumerables veces, como el 450, y les otorga un nuevo giro nunca antes visto. Incluso después de su año espectacular, sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la lucha libre. Esperemos que ese no sea el caso por mucho más tiempo.

Además, resaltaron las tres mejores luchas que tuvo sobre 2022:MLW Azteca vs. Aramis; Rey de Reyes contra John Morrison; TripleManía vs Rey Fénix.

El Hijo del Vikingo sigue siendo una estrella en ascenso y seguramente dejará huella a nivel mundial.