Dana Brooke tiene un solo pedido para el 2023

Dana Brooke ha sido parte de la familia WWE desde el 2013, pero mayormente ha estado involucrada en historias olvidables desde que empezara su carrera en NXT, aunque fue Campeona 24/7 por un largo tiempo, pero buena porción de este tiempo fue durante la época de Triple H, en donde ni siquiera se mencionaba el título, teniendo solo una exposición en televisión, que fue cuando este título vería su despedida luego de que Nikki Cross la destronara y arrojara el título a la basura. Desde entonces, la Superstrella de 34 años ha aparecido casi nada en pantallas.

La ex Campeona 24/7 ha estado requiriendo oportunidades desde que dejó de aparecer en pantallas, y así lo hizo saber en noviembre pasado que fue su cumpleaños. Recientemente, aprovechando el año nuevo, Dana Brooke recurrió a su cuenta de Twitter para exponer sus objetivos para el 2023 y enviar un mensaje a Triple H para solicitar más oportunidades para mostrarse en el nuevo año.

Happy new year! I had a great 2022 with many great memories and so many things to be grateful for! 2023 I want to really step it up & meet some great milestones I have in mind! 1st off LET ME WRESTLE & SHOW YOU I CAN HANG WITH THE BEST! Watch me work!

— Dana Brooke WWE (@DanaBrookeWWE) January 1, 2023