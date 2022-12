Seth Rollins es, sin duda, una de las estrellas más grandes de la WWE de la era moderna. Desde su debut en el elenco principal en el 2012 como miembro de The Shield, ha estado situado en los planos estelares, consolidándose defintivamente como una de las grandes caras de la compañía luego de que traicionara a sus compañeros de grupo, siendo el primero en convertirse en Campeón Mundial y ya ha forjado una carrera digna del Salón de la Fama, ganando innumerables títulos y elogios.

El Visionario aparentemente ha tenido un exitoso 2022 con luchas de alto perfil, en especial durante su rivalidad contra Cody Rhodes; además, recuperó el oro después de casi 2 años, y recientemente fue nombrado por Sports Illustrated como el luchador más destacado del año, situándose por encima de Jon Moxley y Roman Reigns, quienes han cargado consigo mismos las marcas AEW y SmackDown, respectivamente.

He is a visionary

He is a revolutionary

He is @WWERollins, and he's SI's No. 1 wrestler of 2022: https://t.co/KVo1vMbLn3 pic.twitter.com/KbORPq1INI

— Sports Illustrated (@SInow) December 28, 2022