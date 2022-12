Tracy Cortez: Doy prioridad a mi salud mental

Tracy Cortez, peso mosca de la UFC, se ha sincerado sobre algunos de sus recientes problemas de salud mental tras retirarse de su combate contra Amanda Ribas.

Los detalles detrás de la retirada de Cortez aún no están claros, pero el peso mosca se abrió en su página de Instagram sobre su estado mental antes de retirarse de la pelea. Puedes ver los comentarios de Cortez a continuación:

«Sé que después de mi pelea he estado un poco desaparecido en acción aquí en las redes sociales», escribió Cortez en un pie de foto. «Voy a ser tan honesta como puedo ser. Actualmente estoy en un lugar en mi vida donde solo he estado pasando por eso, física y mentalmente.

«Quiero decir que no he estado en el espacio mental adecuado desde algún momento de agosto. La vida me ha puesto a prueba en circunstancias que menos esperaba. Ahora me estoy recuperando, doy prioridad a mi salud mental y me tomo la vida día a día».

En el vídeo, Cortez afirma que su reciente inactividad en las redes sociales se debe a su decisión de tomarse un tiempo para recuperarse de algunos problemas personales con los que ha estado lidiando desde agosto. También afirma que está trabajando en su crecimiento personal después de haber pasado por un agotador campo de entrenamiento en un estado depresivo y sintiéndose «perdida» por el camino.

Tracy Cortez está invicta en la UFC (4-0), con un récord profesional de 10-1. Cortez ocupa actualmente el puesto trece en la división de peso mosca. Por el momento no se sabe cuándo volverá a competir.