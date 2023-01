Hijo del Vikingo tuvo otro «dark match» en GCW

Este tuit del usuario @TerrancPryor condensa la opinión generalizada hacia el periplo yanqui que actualmente protagoniza Hijo del Vikingo.

GCW (or ANY indie promotion outside of AAA) not being able to stream an El Hijo del Vikingo match is lame. #GCWInfinity — Terrance Pryor 🔜 Anime Los Angeles (@TerrancePryor) January 1, 2023

«Que GCW (o CUALQUIER promotora independiente más allá de AAA) no pueda emitir un combate de El Hijo del Vikingo es lamentable».

Comentario publicado durante la realización ayer de GCW Til Infinity, cita con la que la empresa de Brett Lauderdale puso fin al 2022 desde el Carousel Room del Showboat Hotel en Atlantic City. Y donde otra vez, el combate programado por GCW para Hijo del Vikingo tuvo que quedar fuera de la emisión a través de FITE TV, luego de su lucha contra Blake Christian en Amerikaz Most Wanted.

AAA de nuevo hizo valer su particular veto, que no impuso para el anterior encuentro de Hijo del Vikingo sobre suelo estadounidense durante DEFY Air Raid, seguramente a causa de que allí, Nick Wayne, talento de AEW, ejerciera como rival. Anoche, el rival del Megacampeón AAA fue Joey Janela, quien curiosamente podría seguir siendo «All Elite», pero «The Bad Boy» decidió desvincularse de la compañía de Tony Khan la pasada primavera.

Según los testimonios en redes sociales, Hijo del Vikingo y Joey Janela conjuntaron un buen duelo, que se saldó con victoria del mexicano vía 360 invertido.

► Un cambio de año con GCW

El resto del menú de GCW Til Infinity, que sí pudo verse en FITE TV, dio forma a un divertido show, muy variado, donde, entre otras cosas, Leon Slater se confirmó como mejor novato europeo del 2022 y se defendieron el Campeonato Mundial de Peso Completo Junior NWA y el Campeonato de Parejas GCW. He aquí los resultados completos.