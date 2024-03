Habría intenciones de WWE en traer de vuelta a Brock Lesnar

Desde el inicio del año, cuando todo parecía indicar que Brock Lesnar volvería en el Royal Rumble de este año, los planes terminaron postergándose tras ser nombrado en una multimillonaria demanda de una mujer hacia Vince McMahon, John Laurinaitis y WWE, pues la presunta víctima de abuso y trata, destacó que McMahon la usó para que Lesnar renovara su contrato. Desde entonces, poco se sabía del ex Campeón y, como medida de precaución, fue excluido del último videojuego de la WWE, WWE 2K24, y también eliminado de los planes creativos de la WWE en el futuro previsible.

► Brock Lesnar ya regresó a la página oficial de WWE y WWE Shop

A pesar de estar notoriamente ausente de varios aspectos de la WWE durante los últimos meses, incluidos los videojuegos y los planes creativos de la WWE, Brock Lesnar ha regresado sorprendentemente a la página de Supestrellas activas de la WWE en el sitio web oficial, lo cual ya supone un gran avance. Además, su mercancía también está de regreso en WWE Shop.

Según informó Bryan Alvarez en el reciente Wrestling Observer Live, los acontecimientos recientes apuntarían hacia un posible regreso de Brock Lesnar a la WWE. Si bien Lesnar había estado notablemente ausente de varias plataformas de la WWE, incluidos los videojuegos y los planes creativos, Álvarez sugiere que se han tomado algunas acciones para traerlo de regreso, aunque admitió que no está 100% seguro de esta situación.

“En los últimos días ha habido movimientos con respecto a Brock Lesnar. Si escuchas el programa de anoche con Dave Meltzer, todo lo que hablamos es exacto, excepto la página del elenco. Hay movimientos para traerlo de vuelta”.

“Debo agregar con respecto a Brock. No digo que vaya a volver. No tengo idea si volverá. No lo traería de regreso, pero puedo decirles que se han realizado investigaciones y lo que eso significa, esperaremos y veremos. Me parece una mala idea. Ponlo de esa manera”.

Aunque parece que el nombre de Brock Lesnar ha dejado de ser un tabú en las últimas semanas, eso no quiere decir de que efectivamente vaya a volver en el corto plazo; no obstante, con WrestleMania 40 acercándose, será una decisión difícil para WWE, cualquiera que esta sea.