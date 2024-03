NJPW: «New Japan Cup 2024» Día 5

New Japan Pro Wrestling llegó a la ciudad de Matsuyama, Ehime para la quinta fecha de la «New Japan Cup 2024«.

► «New Japan Cup 2024» Día 5

Comenzaron los enfrentamientos de la segunda ronda. Jack Perry y Toru Yano fueron los encargados de abrir esta ronda. Esta fue una contienda accidentada ya que Yano intentó sus habituales triquiñuelas, pero esta vez fue contenido por HOT que intervinieron a favor de Perry, quien logró avanzar a la siguiente etapa.

En el turno principal, SANADA, que tuvo bye en la primera ronda, vio actividad chocando contra YOSHI-HASHI, aunque en un ida y vuelva a ritmo pausado que no tuvo más emociones. Al final, SANADA dominó a YOSHI-HASHI para lograr avanzar a la tercera ronda donde volverá a encontrarse con Jack Perry a quien ya enfrentó en Forbidden Door 2023.

Los resultados completos son:

NJPW «NEW JAPAN CUP 2024», 11.03.2024

Ehime Item

Asistencia: 668 Espectadores

1. Zack Sabre Jr. y Mikey Nicholls vencieron a Oleg Boltin y Takuma Kato (6:13) con un Short-Range Lariat de Nicholls sobre Kato.

2. Taichi, Yuya Uemura y DOUKI derrotaron a Tomohiro Ishii, Tomoaki Honma y El Desperado (9:51) con un Cross Armbreaker de Uemura sobre Honma.

3. KENTA y Chase Owens vencieron a Hirooki Goto y Togi Makabe (7:24) cuando KENTA colocó espaldas planas a Makabe.

4. Tanga Loa, Shota Umino y Jado derrotaron a David Finley, Gabe Kidd y Gedo (8:15) con un Death Rider de Umino sobre Gedo.

5. «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yujiro Takahashi y Yoshinobu Kanemaru vencieron a Hikuleo, El Phantasmo, Ryusuke Taguchi y YOH (9:07) con un Double Corss de Narita sobre Taguchi.

6. Jeff Cobb, Great-O-Khan, TJP, Francesco Akira y Callum Newman derrotaron a Tetsuya Naito, Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI (10:02) con un Ozora Subaru Sheep Killer de O-Khan sobre BUSHI.

7. New Japan Cup – Round 2: Jack Perry venció a Toru Yano (8:28) con un Running Knee Attack.

8. New Japan Cup – Round 2: SANADA derrotó a YOSHI-HASHI (23:51) con un Deadfall.