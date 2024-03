Matt Hardy: «Ospreay vs. Takeshita no me interesó»

Una de las luchas más esperadas de Revolution 2024 fue Will Ospreay contra Konosuke Takeshita por varios motivos, desde la presencia de uno de los mejores luchadores del mundo, para muchos el número uno, hasta que su oponente está creciendo tremendamente en los últimos años y promete ser una estrella en el futuro. No tanto por la historia alrededor del choque porque en realidad no había ninguna. Podría haberse contado a través de que Ospreay iba a integrar The Don Callis Family como Takeshita pero no hubo tiempo de preparar nada.

► Will Ospreay vs. Konosuke Takeshita

Y eso es precisamente lo que más está criticando la gente de la lucha, que por buena que fuera no lo fue tanto debido a la ausencia de construcción. Pero esto tampoco tomó a nadie por sorpresa, por lo que quizá tendría más sentido enfocarse en la calidad del combate que en esta cuestión. Ospreay acaba apenas de terminar sus fechas con NJPW y enseguida se puso a trabajar en AEW. ¿Podría haberse encontrado otro oponente? Puede que sí. Pero tampoco es que en la casa Élite haya muchos que tengan algo con «The Commonwealth Kingpin».

«Me encantó el combate, pensé que estuvo genial. Sin embargo, considerando que la historia no era tan sólida, eso hizo que no me involucrara tanto en su combate como en los otros dos. Especialmente ese combate, porque sabía que no había una rivalidad intensa, un odio entre ellos, o realmente grandes apuestas en juego que me mantuvieran tan interesado en el combate. Al entrar en él, no hubo una construcción previa que me hiciera sentir tan involucrado en el enfrentamiento.»